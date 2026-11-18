El hombre fallecido en el incendio de su casa en Talavera vivía solo: intentaron reanimarlo durante 40 minutos

El hombre que falleció este martes en el incendio de una vivienda de la calle Mariano Ortega de Talavera de la Reina (Toledo) tenía 69 años y vivía solo en un quinto piso, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La víctima quedó atrapada en el interior del inmueble y los sanitarios estuvieron durante 40 minutos intentando reanimarlo, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

El aviso del incendio se recibió a las 17:58 horas, según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Fuentes de la Policía Nacional han explicado a este periódico que acudieron al lugar junto a efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) y Policía Local.

Para acceder a la vivienda, los agentes tuvieron que derribar la puerta, ya que el hombre vivía solo.

La investigación permanece abierta y los agentes están a la espera de que los bomberos certifiquen que el edificio es seguro para poder acceder a la vivienda y realizar la correspondiente inspección. Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el fuego ni las circunstancias exactas del fallecimiento.