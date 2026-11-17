Una persona fallece al quedar atrapada en el incendio de una vivienda en Talavera de la Reina

Una persona, cuyos datos no han trascendido, ha fallecido en la tarde de este martes al quedar atrapada en el incendio de una vivienda en Talavera de la Reina (Toledo).

El aviso ha tenido lugar a las 17:58 horas por un incendio declarado en la calle Mariano Ortega de la ciudad, según ha confirmado el 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendio y Salvamentos (CPEIS) pertenecientes al parque local que tras extinguir las llamas han comprobado que en el interior del inmueble se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

En el dispositivo también han participado una UVI móvil, que solo ha podido certificar el fallecimiento, así como agentes de Policía Local y Policía Nacional que se han hecho cargo de la investigación de este suceso.