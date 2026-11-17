La entrada a la cárcel albaceteña de La Torrecica. Imagen de archivo

El negocio oculto tras los muros de la cárcel de Albacete: un trabajador colaba droga y móviles para los presos

La Policía Nacional ha detenido a un total de tres personas relacionadas con la introducción de drogas y teléfonos móviles en la cárcel de 'La Torrecica' de Albacete.

La operación arrancó en el mes de septiembre, cuando se recibieron diversas informaciones sobre el trabajador de una empresa que ofrecía sus servicios en prisión y aprovechaba para introducir estupefacientes y terminales telefónicos a cambio de una compensación económica.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional solicitó la colaboración del Área de Seguridad del Centro Penitenciario y pudo averiguar que el trabajador investigado contactaba regularmente con un interno que cumplía prisión por delitos contra la salud pública.

Este interno resultó ser el que posteriormente distribuía los móviles y la droga, bajo pedidos, en el interior de la cárcel.

Las entregas tenían lugar cuando ambos individuos coincidían en el interior de uno de los espacios del centro.

Dispositivo

Una vez identificado el modus operandi, los investigadores se centraron en identificar a la persona que le facilitaba la droga al trabajador que actuaba como intermediario.

Resultó ser un varón de un clan familiar conocido por su implicación en varias investigaciones de tráfico de drogas.

Por ello, se estableció un dispositivo para abortar la siguiente operación de introducción de droga en la prisión, lo que se logró con la colaboración del Grupo de Intervención y Control Operativo y los funcionarios de servicio de prisiones.

En total, se han intervenido 65 gramos de hachís, un gramo de cocaína y dos terminales telefónicos que iban a ser distribuidos entre diferentes internos de la prisión.

Además, se ha detenido a los tres varones implicados en la trama investigada y se ha cortado una importante vía de entrada de estupefacientes en el centro penitenciario de Albacete.