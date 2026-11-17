La Guardia Civil detiene en la comarca toledana de La Sagra a 13 delincuentes que estaban en busca y captura

La Guardia Civil ha detenido en el último mes en la comarca toledana de La Sagra a un total de 13 personas buscadas por la Justicia, en el marco de la segunda fase de intensificación de la Operación Ceres 2.0.

Las actuaciones se han llevado a cabo en las localidades de Ocaña, Fuensalida y Torrijos y han permitido localizar a estas personas, que tenían en vigor órdenes judiciales de búsqueda y detención por distintos hechos delictivos.

Tal y como ha informado la Benemérita, algunos de ellos acumulaban hasta seis requisitorias judiciales y llevaban más de dos años evitando la acción de la Justicia.

Tras su detención, todos ellos han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales, decretándose el ingreso en prisión de seis de los detenidos.

La localización y detención de personas reclamadas por la justicia constituye una de las prioridades operativas del Grupo Ceres de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo.

Su objetivo es impedir que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia encuentren lugares donde ocultarse y eludir su responsabilidad penal.