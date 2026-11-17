El gran susto de una pareja en Toledo: una rama cae sobre su coche en marcha y destroza la luna delantera

El susto ha sido mayúsculo para una pareja que circulaba por Toledo cuando una rama ha caído directamente sobre su vehículo. El impacto ha destrozado la luna delantera, aunque ambos ocupantes han salido ilesos.

El suceso ha ocurrido este lunes, alrededor de las 17:00 horas, en la avenida de Portugal, en sentido descendente y poco antes de llegar al paso de peatones situado frente al supermercado Ahorramás.

La rama ha golpeado de lleno el parabrisas y el capó del turismo. La fuerza del impacto ha provocado que el cristal quedase completamente fracturado y que parte de la madera llegase incluso al interior del habitáculo, tal y como muestran las imágenes difundidas por los bomberos de Toledo.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos del Ayuntamiento de Toledo junto a la Policía Local, que han auxiliado a la pareja y les han ayudado a localizar un taller para reparar la luna. Debido a los daños, el vehículo no podía continuar circulando en esas condiciones.

Por su parte, fuentes de los bomberos explican que este tipo de desprendimientos puede estar relacionado con la presencia de hongos en el interior de los olmos. Estos deterioran la madera y pueden provocar que las ramas cedan, especialmente cuando se acumula agua.