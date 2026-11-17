Cae una banda de ladrones encapuchados que robaban a punta de pistola en comercios de Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a tres integrantes de un grupo criminal al que se atribuyen tres robos con violencia e intimidación en establecimientos de la provincia de Ciudad Real. Los asaltantes actuaban encapuchados, amenazaban a sus víctimas con armas blancas e incluso llegaron a utilizar un arma de fuego para intimidar al trabajador de una entidad bancaria.

Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2026 en las localidades de Arenales de San Gregorio y Pedro Muñoz. El primer asalto tuvo lugar el 3 de septiembre, cuando dos hombres con máscaras para ocultar sus rostros entraron en un estanco de Arenales de San Gregorio y amenazaron al dependiente con un arma blanca de grandes dimensiones.

Los autores se llevaron 180 euros en efectivo y varios paquetes de tabaco. Dos días después, el grupo volvió a actuar. Esta vez, los mismos individuos asaltaron una gasolinera de Pedro Muñoz, donde amenazaron a la empleada con dos cuchillos y consiguieron sustraer 1.200 euros. Tras el robo, huyeron a gran velocidad en un vehículo.

El tercer asalto se produjo unos días más tarde en una entidad bancaria de la misma localidad. Dos varones encapuchados accedieron a la oficina y amenazaron al empleado con armas blancas, además de intimidarlo con un arma de fuego. Durante el atraco consiguieron llevarse 3.675 euros en metálico y actuaron con "gran agresividad" contra el trabajador.

Historial delictivo

Tras recibir el aviso del último robo y auxiliar a la víctima, la Guardia Civil inició un dispositivo de búsqueda que se extendió por las provincias de Ciudad Real y Cuenca. Las primeras investigaciones permitieron relacionar los tres asaltos con los mismos autores.

Apenas una hora después del atraco al banco, los agentes localizaron e interceptaron el vehículo utilizado por los sospechosos en la localidad conquense de Las Pedroñeras. Allí detuvieron a uno de los presuntos autores, recuperaron parte del dinero sustraído y se hicieron con el vehículo empleado en los robos.

El arrestado tenía un amplio historial delictivo y tres requisitorias judiciales pendientes. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión preventiva dada la gravedad de los hechos.

La investigación continuó para localizar al segundo autor material, que se había ocultado en una caravana estacionada en un barrio conflictivo de Las Pedroñeras. Según la Guardia Civil, se trataba de un individuo especialmente agresivo y con numerosos antecedentes por hechos similares.

Detención de los implicados. Guardia Civil

El 14 de octubre, los investigadores realizaron una entrada y registro en la caravana con autorización judicial. Debido a la peligrosidad del sospechoso y a la posibilidad de que estuviese armado, la operación contó con el apoyo de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

En el interior localizaron la ropa utilizada durante los asaltos, varios teléfonos móviles, 810 euros procedentes de los robos y una escopeta carabina cargada y preparada para efectuar un disparo.

También comprobaron que la caravana tenía una conexión ilegal al suministro eléctrico. Este segundo detenido también fue puesto a disposición judicial y enviado a prisión preventiva.

Por último, el 20 de octubre, la Guardia Civil arrestó a una tercera persona como presunta cómplice. Según la investigación, su función dentro del grupo era ocultar el dinero obtenido en los asaltos.

La operación 'Nazón' ha permitido esclarecer los tres robos y desarticular por completo el grupo criminal. En total, los agentes han recuperado 2.700 euros de los efectos sustraídos y han intervenido los objetos utilizados para cometer los asaltos: cuchillos, una escopeta, prendas de vestir y las máscaras con las que los autores ocultaban sus rostros.

Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición de los Tribunales de Instancia e Instrucción de las plazas número 2 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y de San Clemente (Cuenca).