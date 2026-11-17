La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a 50 años de cárcel a Antonio Caba por el asesinato de los empresarios Jesús María González Borrajo y Juan Manuel Isla en Manzanares (Ciudad Real).

En cuanto al otro procesado, Gaspar Rivera, su condena asciende a 12 años y seis meses de prisión por haber actuado como cómplice y ayudado a ocultar uno de los cuerpos.

Después de que el jurado popular emitiera su veredicto el 20 de octubre, la sentencia considera a Caba autor de dos delitos de asesinato, con la agravante de abuso de confianza por la que le impone una doble pena de 25 años.

Según la resolución, el acusado quedó con González Borrajo en una nave de Manzanares el 19 de junio de 2019 con la excusa de entregarle 14.000 euros procedentes de la venta de un vehículo de la marca Mercedes pero acabó con su vida de manera violenta y se apropió del dinero.

El fallo también considera probado que tras acabar con su vida, contactó con Gaspar Rivera para que acudiese a la nave y le ayudase a descuartizar el cadáver.

A partir de aquí, los dos acusados trasladaron los restos en un vehículo hasta dos fincas utilizadas por Caba quemando el torso en una de ellas y arrojando la cabeza y las extremidades, introducidas en bolsas, a un pozo de unos 80 metros de profundidad en la otra propiedad.

Por su participación, Gaspar Rivera ha sido condenado por este asesinato como cómplice a nueve años y seis meses de prisión, con la atenuante analógica de confesión.



La sentencia destaca que su declaración voluntaria ante la Fiscalía Provincial de Ciudad Real el 29 de mayo de 2023 aportó datos que permitieron localizar los restos de Jesús María González Borrajo, encontrados dos días después en un pozo del término municipal de Manzanares.

Asesinato de Isla

El segundo de los asesinatos, el de Juan Miguel Isla, tuvo lugar el 22 de julio de 2022. Ese día, el empresario recogió al principal condenado y los dos se desplazaron hasta La Solana, donde recibieron 50.000 euros en efectivo como parte del pago por la venta de la finca Monte Milla, una operación inmobiliaria en la que el acusado había intervenido como intermediario.



De regreso a Manzanares, el escrito especifica que se dirigieron a la finca La Mejorana, utilizada por el condenado y propiedad de la víctima, y allí Caba acabó con la vida de Isla de manera violenta y se apoderó de 50.000 euros.

En este caso, la sentencia reconoce que no se ha podido determinar el mecanismo exacto de la muerte, aunque contempla como posibles causas un traumatismo craneoencefálico grave o una herida de arma blanca con una hemorragia posterior.

Indemnizaciones

En concepto de responsabilidad civil, el principal condenado deberá indemnizar con 25.484,77 euros al hermano de Jesús María González Borrajo y con 152.908,68 euros a la pareja de Juan Miguel Isla Fernández, además de abonar 84.949,27 euros a cada uno de los dos hijos del empresario.



Por su parte, el acusado de encubrimiento deberá responder subsidiariamente del pago de la indemnización correspondiente al primer asesinato.

La Fiscalía había solicitado una pena de 46 años para Antonio Caba, 23 por cada asesinato, y 19 años a Gaspar Rivera, al que consideraba cómplice en ambos crímenes



La resolución absuelve a las otras dos personas que estaban acusadas de delitos de encubrimiento y que ya fueron exoneradas por el jurado popular.

En cualquier caso, la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.



