Nuevo intento de asalto en Los Chopos, el conocido restaurante de carretera de Albacete: "Hemos perdido ya la cuenta"

El restaurante de carretera Los Chopos, uno de los establecimientos gastronómicos conocidos de la provincia de Albacete y distinguido con un Solete de la Guía Repsol, ha vuelto a ser objetivo de los ladrones.

El negocio ha denunciado un nuevo intento de asalto durante la madrugada de este lunes, 16 de noviembre, en el que los autores no consiguieron acceder al interior, aunque provocaron daños en los cristales y el mobiliario.

Situado en el término municipal de La Gineta, junto a la autovía A-31, entre las salidas 55 y 56, Los Chopos se ha convertido también en una parada habitual para numerosos rostros conocidos. Por sus instalaciones han pasado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presentador Xuso Jones o el artista Omar Montes.

Sin embargo, la actividad del establecimiento se ha visto empañada por los reiterados problemas de seguridad que denuncian sus responsables. Según explican en redes sociales, han sufrido tantos robos e intentos de asalto que han perdido la cuenta.

"Situación normalizada"

Una situación que se repite pese a las denuncias y las reparaciones que tienen que afrontar después de cada episodio y que les ha llevado a reclamar más vigilancia en la zona para poder trabajar sin temor a nuevos incidentes.

"Esta madrugada han vuelto a intentar asaltar nuestro restaurante. Esta vez no han logrado entrar, pero han dejado cristales rotos, mobiliario dañado y la misma sensación de impotencia de siempre", han explicado desde el negocio en una publicación compartida en sus medios sociales.

Sus responsables lamentan que, pese a denunciar los hechos y reparar los desperfectos cada vez que se producen, los episodios se siguen repitiendo. "Cada vez es lo mismo: denunciamos, reparamos, volvemos a abrir… y nada cambia", han señalado.

Por este motivo, han reclamado un refuerzo de la vigilancia en el entorno del restaurante para evitar nuevos asaltos. "Esto se ha normalizado, y no podemos aceptarlo", han advertido.

"Necesitamos poder trabajar tranquilos y cerrar cada noche sin miedo a lo que nos vamos a encontrar a la mañana siguiente", han reivindicado, apelando a la necesidad de contar con mayor seguridad en una zona en la que, según denuncian, los robos se han convertido en un problema recurrente.

Pese a lo ocurrido, el establecimiento ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a sus clientes y ha confirmado que continúa abierto. "Seguimos abiertos y con las mismas ganas de atenderos. Gracias por el apoyo", han concluido.