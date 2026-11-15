Violento robo en una joyería de Torrijos momentos después del accidente de Urda: 6 detenidos y 400.000 euros de botín

La Guardia Civil ha detenido a un total de seis personas -tres hombres, dos mujeres y un menor- como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación en una joyería de Torrijos (Toledo). Los hechos se produjeron durante los momentos posteriores al accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda.

Según detalla la Benemérita, tres individuos con el rostro completamente cubierto y vestidos con monos de trabajo accedieron al establecimiento, exhibieron un arma de fuego con la que amenazaron y agredieron a los propietarios.

Los ladrones se apoderaron de las joyas expuestas y las que se encontraban en la caja fuerte, llevándose un botín con un valor de entre 300.000 y 400.000 euros.

Tras cometer el asalto, los tres individuos abandonaron rápidamente el establecimiento y emprendieron la huida en un vehículo en el que les esperaba un cuarto integrante del grupo. Varios ciudadanos que presenciaron los hechos trataron de impedir su fuga, pero fueron amenazados de muerte.

Huida

La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de distintas unidades de la Comandancia de Toledo, con especial intervención del Servicio Aéreo, cuyo helicóptero permitió realizar el seguimiento del vehículo.

Las investigaciones y el dispositivo permitieron localizar el turismo, que había sido sustraído días antes en la Comunidad de Madrid. Circulaba por la A-5, hasta que abandonó la vía y se adentró en un camino rural.

Sus cuatro ocupantes abandonaron el turismo y le prendieron fuego para intentar eliminar posibles vestigios del delito, continuando la huida a pie campo a través. Sin embargo, los agentes lograron interceptar y detener a los cuatro individuos, todos ellos con antecedentes policiales.

La investigación continuó para identificar al resto de los implicados. Las gestiones realizadas posteriormente por el Grupo CERES permitieron localizar y detener en El Casar de Escalona (Toledo) a otras dos personas. Fueron sorprendidos cuando transportaban en una mochila parte de las joyas sustraídas, cuyo valor ascendía a unos 60.000 euros.

Cuatro de los detenidos ya han entrado en prisión. Además, a dos se les atribuye la participación en un robo en un bingo de Madrid como parte de una organización criminal que ha sido desmantelada como consecuencia de otra investigación paralela.

Las diligencias instruidas fueron remitidas, junto con los detenidos, al Tribunal de Instancia de Torrijos, Sección Civil y de Instrucción, plaza número 3.