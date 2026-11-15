Muere un hombre de 48 años al salirse de la carretera con su turismo en Carmena (Toledo)

Un hombre de 48 años ha muerto en la madrugada del sábado al domingo al salirse con su turismo de la CM-4024, a su paso por Carmena (Toledo).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha ocurrido a las 2.04 horas de este domingo, en el kilómetro 7 de la vía.

Tras el accidente, la víctima ha quedado atrapada en el interior del vehículo y ha tenido que ser excarcelada por los bomberos de Santa Olalla. Los servicios sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento.

Hasta el lugar también se han desplazado una UVI y agentes de la Guardia Civil.