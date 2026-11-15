Hospital de Talavera de la Reina. Imagen de archivo

Agónico rescate de un niño de 11 años tras caerse a un pozo de seis metros en Cebolla (Toledo)

Un niño de 11 años ha tenido que ser rescatado por los bomberos al caer a un pozo de seis metros de profundidad en Cebolla (Toledo).

El menor ha sido trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Talavera de la Reina.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 16:46 horas de este domingo en una vivienda de la calle Torrijos del municipio.

Hasta el lugar han acudido bomberos del parque de Santa Olalla y de Talavera, que han rescatado al niño del interior del pozo. Un médico de Urgencias ha atendido al menor en el lugar, antes de su traslado al centro hospitalario talaverano.

También se han personado agentes de la Guardia Civil.