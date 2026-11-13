Un trabajador ferroviario, evacuado en UVI al hospital de Guadalajara al chocar dos máquinas de mantenimiento

Un trabajador de 56 años ha resultado herido y ha tenido que ser evacuado de urgencia en UVI móvil al hospital después de que dos máquinas de mantenimiento hayan chocado en la estación de tren de Jadraque (Guadalajara).

El accidente ha tenido lugar a las 17:51 horas de este viernes, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al parecer, los dos vehículos han chocado y la colisión ha dejado un herido, que ha sido evacuado de urgencias al Hospital de Guadalajara.

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