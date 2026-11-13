Entorno de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete. Google Maps

Una mochila olvidada obliga a la Policía a acordonar una céntrica zona de Albacete: "Era parte de una mudanza"

La Policía Nacional ha acordonado el céntrico entorno de la avenida Ramón y Cajal de Albacete capital ante la presencia de una mochila "sospechosa" junto a un contenedor, que ha acabado siendo un objeto "olvidado".

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes de la Delegación del Gobierno, que han detallado que pertenecía a "un hombre que estaba haciendo una mudanza".

El operativo se ha iniciado poco antes de las 12 horas de la mañana de este viernes ante el hallazgo de la mochila, justo enfrente de la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad.

Por ello, varios establecimientos de la zona han tenido que cerrar sus puertas.