El jurado declara culpable al acusado de asesinar a su pareja y quemar el cadáver en su vivienda en Albacete

El jurado popular ha declarado culpable a P.L.B., el hombre juzgado en la Audiencia Provincial de Albacete por el asesinato de su pareja sentimental, Ángela, y por provocar un incendio en la vivienda para ocultar el crimen en diciembre de 2022.

Tras conocerse el veredicto, el Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de condena, que asciende a un total de 40 años de prisión: 25 años por el delito de asesinato y otros 15 por el incendio. La acusación considera que han quedado acreditadas las circunstancias agravantes de alevosía y ensañamiento, sin que concurra ninguna atenuante.

Durante su intervención, el fiscal ha incidido en la violencia empleada para acabar con la vida de la víctima. "Ha de tenerse en cuenta la brutalidad que conllevó la muerte de Ángela. Hemos de tener en cuenta la forma específica en la que se produjeron los hechos", ha señalado.

Según ha expuesto, el acusado habría acabado con la vida de su pareja ejerciendo presión con las manos sobre su cuello, prolongando la asfixia y provocándole un sufrimiento extremo.

"Su plan fue acabar con la vida haciendo fuerza con las manos, haciendo sufrir una angustia excesiva viendo cómo se le escapaba la vida a manos de su pareja, que siguió apretando el cuello", ha añadido.

Negó el crimen

Durante la última sesión del juicio, celebrada el pasado lunes, P.L.B. pidió perdón a la familia de la víctima. "Con el respeto de la familia, quiero pedir perdón, y que estoy muy arrepentido", manifestó al comienzo de su declaración. También aseguró estar "arrepentido de los hechos, de lo que ha pasado".

Sin embargo, el acusado, que respondió únicamente a las preguntas de su abogada, negó reiteradamente haber cometido los delitos que se le imputaban. La defensa mantuvo hasta el final su postura de inocencia, mientras que las acusaciones ratificaron sus peticiones de condena.

Según el relato de hechos recogido por el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, P.L.B. y Ángela habían mantenido una relación sentimental de unos cinco o seis meses, durante la que convivieron de forma intermitente en la vivienda de la mujer, en Albacete. Las discusiones entre ambos eran frecuentes.

Los hechos

Los hechos ocurrieron entre las 21:00 horas del 9 de diciembre de 2022 y las 3:00 horas del día siguiente. Durante una discusión en el interior del domicilio, el acusado habría golpeado a la víctima en la cabeza y el tórax y posteriormente la habría agarrado del cuello con las manos hasta causarle la muerte por asfixia.

La mujer, que tenía 48 años, trató de defenderse y llegó a arañar al acusado en distintas partes del cuerpo. No obstante, según la Fiscalía, sus posibilidades de reacción estaban inicialmente disminuidas por la ingesta previa de alcohol.

El escrito de acusación también recoge que el hombre salió y regresó en varias ocasiones a la vivienda durante aquella noche, utilizando el vehículo de la víctima para desplazarse hasta el domicilio de su familia, también en Albacete.

Tras abandonar inicialmente el inmueble sobre las 22:54 horas, llevando dos maletas y una bolsa grande, regresó hasta en dos ocasiones.

En la última, siempre según la versión de la Fiscalía, colocó el cadáver sobre el sofá del salón y prendió fuego a la vivienda para tratar de ocultar el crimen.

El Ministerio Público sostiene que el acusado era consciente de que las llamas podían extenderse al resto de viviendas del bloque, que se encontraban habitadas.

Por estos hechos, además de los 40 años de prisión solicitados, la Fiscalía reclama que indemnice a la madre y a la hermana de la fallecida con 70.000 y 27.000 euros, respectivamente.

También solicita que abone los daños ocasionados en la vivienda y su mobiliario, valorados pericialmente en 16.957 euros, en función de la cuota de propiedad que corresponda a cada titular.