Detenido un hombre tras agredir a una mujer de 43 años con un arma blanca en plena calle de Hellín

Una mujer de 43 años ha resultado herida al ser víctima de una agresión con arma blanca a manos de un hombre, que ya ha sido detenido por la Policía Nacional, en Hellín. Ha sido trasladada en UVI hasta el hospital de la localidad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido en plena calle San Blas, a las 22.09 horas de este jueves.

El varón ha sido arrestado por agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local. Por el momento, se desconocen más datos del detenido.

Los servicios sanitarios también han tenido que atender a una joven de 23 años, que ha sufrido una crisis convulsiva al presenciar la agresión. También ha sido derivada en UVI hasta el hospital.