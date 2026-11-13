Uno de los pasillos del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, donde ha sido evacuado el herido. Archivo

El conductor de un coche fallece en Talavera de la Reina (Toledo) al colisionar su vehículo con un camión

Un varón del que no ha trascendido la edad ha fallecido y otro de 45 años ha resultado herido en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo registrado en Talavera de la Reina (Toledo) este viernes.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 116 de la carretera N-502 dentro del término municipal de la ciudad de la cerámica sobre las 13:10 horas, ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

Las mismas fuentes han explicado que cuando los servicios de emergencia han acudido al lugar, el conductor del vehículo ya había fallecido, mientras que el ocupante del vehículo pesado ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico (SVB) hasta el Hospital Nuestra Señora del Prado.

En el dispositivo también han participado agentes de la Guardia Civil y Policía Local, que han asegurado la zona y han regulado el tráfico, y bomberos del parque municipal de Talavera para trabajar en las labores de desencarcelación.

Además, los sanitarios han activado un helicóptero medicalizado que finalmente no ha llegado al lugar por el fallecimiento del conductor del turismo.