El incendio de una chatarrería en Seseña (Toledo) obliga a cortar la carretera M-307 en ambos sentidos

Un incendio declarado en una chatarrería de Seseña (Toledo) ha obligado a cortar la carretera M-307 en ambos sentidos sin que se hayan registrado daños personales.

Las llamas eran localizadas sobre las 2:54 horas de la madrugada en este lugar situado en la zona de La Estación, a la altura del kilómetro 1 de la M-307, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Para sofocar el incendio, que afecta tanto al exterior como al interior de la nave, el 112 ha movilizado a bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) de los parques de Illescas, Toledo y Villarrubia de Santiago, así como dos nodrizas llegadas desde la Comunidad de Madrid.

De igual modo, también ha sido movilizada una ambulancia de manera preventiva, así como Guardia Civil y Policía Local, que se han encargado de cortar la vía para que los bomberos puedan atacar las llamas.

Este incendio ha provocado una intensa humareda que puede divisarse desde diversos puntos pero que de momento no afecta a la población.