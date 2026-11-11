Sin heridos del accidente de Urda en la UCI: los últimos 10 pacientes permanecen ingresados en planta

La cifra de heridos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre que dejó a 69 personas fallecidas, ha descendido a cero.

Según el último balance, no resta ningún paciente en la UCI y aún quedan diez heridos ingresados en planta.

De los 110 heridos que necesitaron ingreso inicialmente en seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), un centenar ya ha recibido el alta.

En este sentido, en el Hospital Universitario de Toledo quedan cinco personas en camas convencionales.

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real continúan dos personas ingresadas en planta, mientras que el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a una persona hospitalizada en cama convencional.

El Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan mantiene a un herido ingresado en cama convencional y el Hospital Nacional de Parapléjicos atiende a otro paciente.