Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes en las Urgencias del Hospital Universitario. Óscar Huertas

Un paciente sorprende a un celador de Urgencias en Toledo robándole la cartera con décimos de lotería y efectivo

Acudir a las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo puede salir muy caro, aunque no precisamente por la atención recibida, sino por la acción de los amigos de lo ajeno.

Ocurrió en la madrugada del pasado lunes. Eran poco más de las cinco cuando un paciente dio la voz de alarma al sorprender a una persona vestida con el uniforme del Sescam rebuscando entre sus pertenencias. Se trataba de un celador que trabajaba en el turno de noche.

Sorprendido in fraganti, el trabajador acababa de sustraer de la cartera del paciente dinero en metálico y varios décimos del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre. El valor de lo sustraído superaba los 400 euros.

Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el hospital y, tras personarse en el servicio de Urgencias, procedió a detener al sospechoso como presunto autor de un delito de hurto. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales.

Fuentes oficiales han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la investigación continúa abierta, ya que el viernes 6 de noviembre otro paciente de Urgencias presentó una denuncia por un robo. Los investigadores no descartan que ambos episodios puedan estar relacionados con el celador detenido.

El mismo lunes, el arrestado quedó en libertad y deberá comparecer ante el juez en los próximos días.