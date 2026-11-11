El jurado declara a Mahdi culpable de asesinar a su expareja y sus dos hijos en Las Pedroñeras (Cuenca)

Mahdi, el hombre de origen marroquí acusado de matar a su exmujer y a sus dos hijos en Las Pedroñeras (Cuenca) en 2024, ha sido declarado culpable de un triple delito de asesinato por unanimidad del jurado.

Los siete hombres y dos mujeres encargados de juzgar al acusado, que durante la vista admitió ser el autor material de las muertes, también le han declarado culpable de un delito de quebrantamiento de condena y otro de allanamiento de morada.

El jurado también ha considerado probados por unanimidad 16 hechos de los 17 sobre los que han tenido que deliberar para la elaboración del veredicto.

En cuanto a los agravantes, han considerado probados el de parentesco y el de maltrato del acusado a la pareja, así como la existencia de alevosía y ensañamiento.

El veredicto ha sido pronunciado en la Audiencia de Cuenca a las 19:30 horas, apenas cuatro horas y media después de que la vista culminara y los miembros del jurado se retirasen a deliberar.

De esta manera, ahora queda por ver cuál es la condena que le impone el tribunal en base a las peticiones de Fiscalía y acusación particular. Durante la última jornada del juicio, el fiscal ratificaba su petición de dos penas de prisión permanente revisable -una por cada menor-, mientras que la acusación particular elevaba su petición inicial a tres al incluir también a la madre.

Relato de los hechos

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la relación matrimonial entre Mahdi, que contaba con 44 años en el momento de los asesinatos y Ammal, de 30, estaba marcada por "episodios de violencia, celos y control" por parte del acusado, tanto en su vida personal como en los recursos económicos de los que disponía.

El 20 de octubre de 2023, la mujer presentó una denuncia contra su marido después de que este la insultara y agrediera en la calle, golpeándola y tirándola al suelo. El varón fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

La sentencia lo condenó a 16 meses de privación del derecho a tener y portar armas y otros 16 meses de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima y de comunicarse con ella.

Sin embargo, el 28 de junio de 2024, sobre las 5 y las 6 de la madrugada, el acusado entró a la vivienda con un cuchillo y se abalanzó sobre la mujer, a la que le propinó 18 cuchilladas. Después, acabó con la vida de sus dos hijos menores, Adam de 8 años e Hiba de 3.

Tras cometer el asesinato, el presunto culpable ocultó los cadáveres en una vivienda colindante.

Un familiar de la mujer asesinada denunció la desaparición de Ammal, activándose un protocolo de búsqueda que concluyó con el hallazgo de los cadáveres en el interior de un arcón en un inmueble anexo al domicilio donde residían las víctimas.

En esta vivienda, donde el varón fue arrestado, también se encontró un cuchillo ensangrentado y varias prendas de ropa con restos de sangre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha informó en aquel momento que la mujer estaba incluida en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).