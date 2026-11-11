Detenidas tres mujeres por robar en viviendas de Orgaz y Manzaneque empleando el "timo del vaso del agua"

Tres mujeres han sido detenidas por la Guardia Civil por presuntamente sustraer joyas y dinero en domicilios de personas mayores en las localidades toledanas de Orgaz y Manzaneque.

Utilizaban el método conocido como "el timo del vaso del agua": accedían a las viviendas solicitando un vaso de agua y mientras una de ellas entretenía a las víctimas, las otras aprovechaban para hacerse con los efectos de valor.

La investigación desarrollada por el Puesto de la Guardia Civil de Mora, permitió esclarecer tres hechos delictivos, detener a las presuntas autoras y recuperar diversas joyas sustraídas.

Los efectos de valor sustraídos. Guardia Civil

Desde la Benemérita recuerdan que no se debe permitir la entrada en los domicilios a personas desconocidas que se presenten con cualquier pretexto, así como de desconfiar de cualquier comportamiento o situación sospechosa.