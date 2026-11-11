Aparatoso incendio de un taller de chapa y pintura en Yuncos (Toledo): hay dos personas afectadas

Dos personas han tenido que ser atendidas por una UVI móvil tras el incendio que se ha declarado en un taller de chapa y pintura en Yuncos (Toledo) que ha afectado a toda la nave pero que ya ha sido controlado.

El suceso se ha desencadenado minutos antes de las 14:30 horas en un negocio situado en la avenida América del municipio sagreño, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

En un primer momento se han desplazado hasta el lugar bomberos del Consorcio Provincia de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) adscritos a los parques de Illescas y Orgaz, así como Guardia Civil, Policía Local de Yuncos, un médico de urgencias y la UVI móvil que ha atendido al único afectado.

Posteriormente, al empeorar la situación del incendio, también han sido movilizados bomberos del parque de Toledo, un camión nodriza de Illescas y una ambulancia de soporte vital básico.

Dos horas después del comienzo del incendio, las llamas se han dado por controladas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.