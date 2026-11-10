Trasladan en UVI a una mujer de 37 años en Cuenca tras sufrir una agresión con arma blanca

Una mujer de 37 años ha sido agredida con arma blanca esta madrugada en plena calle de Cuenca y ha tenido que ser trasladada en UVI móvil al Hospital Universitario.

La llamada de auxilio a las 3:15 fue por un suceso que tenía lugar en la calle de Nohales, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se trasladaba un equipo sanitario de UVI móvil que, una vez ha practicado los primeros auxilios en el lugar, ha procedido a su evacuación al centro hospitalario.

En el dispositivo también han participado agentes de la Policía Nacional que se han encargado de recopilar información para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la agresión.

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