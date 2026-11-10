Prisión provisional sin fianza para la mujer acusada del homicidio de su marido en Albacete

La jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer acusada del homicidio de su marido en la madrugada del domingo en Albacete.

Su hijo, también acusado por el crimen, ha sido puesto en libertad provisional, aunque con la medida cautelar de obligación de comparecencia ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han confirmado que los detenidos han declarado este martes ante la jueza.

Ambos están imputados de manera provisional como presuntos autores de un delito de homicidio, una "imputación que se tendrá que concretar tras el resultado de la investigación judicial.

El procedimiento judicial se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario.

Sucesión de los hechos

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, un hombre de 55 años falleció tras sufrir una agresión con arma de fuego en una vivienda situada en la plaza Ave María de Albacete capital. La Policía detuvo a la mujer y el hijo de la víctima e incautó el arma utilizada.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso a las 04:27 horas de este domingo.

El varón fue trasladado en una UVI móvil al Hospital de Albacete, donde acabó falleciendo.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha confirmaron a este medio que los hechos se produjeron en el contexto de una discusión familiar.