Un muerto y un herido en el choque de un turismo contra un camión en la provincia de Cuenca

Un hombre cuyos datos no han trascendido, ha fallecido en la mañana de este martes al colisionar con su vehículo contra un camión en una carretera de Cañete (Cuenca).

El siniestro vial ha tenido lugar a las 10:36 horas a la altura del kilómetro 3 de la CM-2106, dentro del término municipal de esta localidad conquense, según han reportado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de la Diputación de Cuenca pertenecientes al parque de Motilla del Palancar para desencarcelar al afectado, que se encontraba atrapado en el chasis del vehículo. Una vez que han podido acceder a él, los servicios médicos han constatado que había fallecido en el impacto.

En cuanto al otro afectado, es el conductor del vehículo pesado, un varón de 45 años que ha sido atendido en el lugar del accidente sin que haya precisado traslado hospitalario.

En el operativo ha participado un médico de urgencias y se ha movilizado al helicóptero medicalizado, que finalmente no ha llegado al lugar del siniestro ya que antes de su llegada, se ha confirmado el fallecimiento.

Además, han acudido agentes de la Guardia Civil que se han encargado de asegurar la zona y regular el tráfico el tiempo que han durado las maniobras de rescate y auxilio.