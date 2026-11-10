Hallan más de 1.000 plantas de marihuana en un inhóspito monte de Cuenca: un detenido y 73 kilos de droga interceptados

La Guardia Civil de Cuenca ha desmantelado una plantación de marihuana outdoor compuesta por más de 1.000 plantas de cannabis instalada en un paraje de difícil acceso del término municipal de Mira. En la operación ha sido detenida una persona de 37 años y se han aprehendido unos 73 kilos de droga.

La Operación TABACU II, que continúa abierta, ha sido desarrollada por efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) y se enmarca en los servicios desarrollados por esta Comandancia para la lucha contra el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes.

Tras varias gestiones de investigación, los agentes localizaron un terreno abrupto y de difícil acceso que había sido deforestado en zonas diferenciadas para cultivar las plantas de cannabis, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Durante el presente mes de octubre, se desarrolló la fase de explotación de la operación, con la participación de los efectivos de la UOPJ y del Equipo ROCA de la Compañía de Cuenca; en la que se logró sorprender a un varón implicado, procediendo a su detención.

Zona de cultivo y descanso

En el cultivo se identificaron dos áreas claramente diferenciadas. En la zona de trabajo, destinada a la explotación del producto, se constató que las plantas ya habían sido recolectadas y procesadas para la extracción y el secado de las inflorescencias, preparadas para su posterior envasado y distribución, arrojando un peso total aprehendido aproximado de 73 kilogramos.

La zona de descanso estaba compuesta por tiendas de campaña que empleaban para pernoctar y ejercer labores de vigilancia, provisto de lo necesario para una estancia autosuficiente, incluyendo víveres, bombona de gas y diferentes enseres.

Además, habían instalado una compleja infraestructura diseñada para extraer y canalizar agua hacia los cultivos desde un río próximo.

Por estos hechos se instruyeron diligencias que fueron presentadas junto con el detenido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Cuenca, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.