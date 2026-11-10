El acusado del triple crimen de Las Pedroñeras reconoce los hechos pero alega que "no se encontraba bien"

El hombre acusado del asesinato de su mujer y sus hijos en Las Pedroñeras ha reconocido los hechos durante su declaración en el juicio que arrancaba este martes en la Audiencia Provincial de Cuenca. Sin embargo, ha asegurado que no recuerda con exactitud lo sucedido porque no se encontraba bien en ese momento.

Asimismo, ha manifestado su intención de reparar el daño pagando a la familia la mitad de los 420 euros mensuales que percibe en la cárcel de Herrera de la Mancha.

El juicio ha arrancado con la lectura de los escritos y las primeras intervenciones de las partes. El Ministerio Fiscal ha explicado que los hijos del acusado eran testigos de las agresiones a su madre y, aunque fueron denunciadas en varias ocasiones, no terminaban de prosperar porque ella finalmente rechazaba declarar.

El acusado fue encontrado durmiendo en la caseta del pueblo con el presunto arma homicida. Asimismo, han asegurado que eligió el día y la hora en la que iba a cometer el crimen, un punto importante para probar la premeditación del delito y la ausencia de impulsividad.

Además, ha defendido la prisión permanente revisable en el caso de los dos presuntos asesinatos de los niños, que es una de las circunstancias para aplicar la que es la máxima pena del ordenamiento jurídico español.

La acusación popular, representada por la Junta, se ha adherido a los argumentos del Ministerio Fiscal. Y la acusación particular ha defendido su propio escrito, en el que ha incidido en que "hasta ocho veces tuvo que denunciar la víctima para obtener una sentencia condenatoria de una orden de alejamiento que el acusado se saltaba".

Por su parte, el escrito de la defensa ha reconocido los hechos, pero no la calificación. Y ha pedido la incorporación de eximente por alteración psíquica grave.

El abogado defensor de oficio ha adelantado que se valorará, en la prueba de este juicio, el grado de imputabilidad del acusado a partir de los informes psicológicos y también ha incidido en la voluntad de su cliente de tratar de resarcir a la familia de la víctima con parte de sus ingresos.

Sucesión de los hechos

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la relación matrimonial estaba marcada por "episodios de violencia, celos y control" del acusado sobre su esposa, tanto en su vida personal como en los recursos económicos de los que disponía.

El 20 de octubre de 2023, la mujer presentó una denuncia contra su marido después de que este la insultara y agrediera en la calle, golpeándola y tirándola al suelo. El varón fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

La sentencia lo condenó a 16 meses de privación del derecho a tener y portar armas y otros 16 meses de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima y de comunicarse con ella.

Sin embargo, el 28 de junio de 2024, sobre las 5 y las 6 de la madrugada, el acusado entró a la vivienda con un cuchillo y se abalanzó sobre la mujer, a la que le propinó 18 cuchilladas. Después, acabó con la vida de sus dos hijos menores.

Tras cometer el asesinato, el presunto culpable ocultó los cadáveres en una vivienda colindante.

Desaparición

Un familiar de la mujer asesinada denunció la desaparición de Ammal, activándose un protocolo de búsqueda que concluyó con el hallazgo de los cadáveres en el interior de un arcón en un inmueble anexo al domicilio donde residían las víctimas.

En dicha vivienda, donde el varón fue arrestado, también se encontró un cuchillo ensangrentado y varias prendas de ropa con restos de sangre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha expresó que la mujer estaba incluida en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

Según pudo saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, tanto el detenido como las víctimas eran de origen magrebí. Por ello, el Gobierno de España colaboró con la familiar para repatriar los cuerpos de las víctimas a Marruecos.