Otro ataque a un vehículo en marcha: investigados dos menores por lanzar objetos desde un puente en Ciudad Real

Tras el incidente similar ocurrido el pasado 14 de octubre en la autopista AP-41 a la altura de Yuncler (Toledo), la Guardia Civil investiga a dos menores de edad por presuntamente lanzar objetos a un vehículo en marcha desde un paso elevado en la carretera CM-4174, a su paso por Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).

En este caso, los hechos ocurrieron en torno a las 00:30 horas de la madrugada del 24 de octubre en un puente ubicado en el kilómetro 10,600 de la citada vía.

El impacto alcanzó de lleno la luna delantera del automóvil provocando que el cristal se agrietara y generando un grave riesgo para el conductor y los ocupantes. Afortunadamente no sufrieron daños personales y la persona al volante pudo hacerse con el control del vehículo.

Tras el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil desplegadas en la zona lograron localizar a un grupo de jóvenes en la plaza de España de Pozuelo de Calatrava. Los propios ocupantes del coche atacado identificaron in situ a estos dos menores como los supuestos autores del lanzamiento.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Ciudad Real ha instruido diligencias contra ambos y se les imputa delitos contra la seguridad vial, el patrimonio y el orden socioeconómico. El atestado policial ha sido remitido a la Fiscalía de Menores de Ciudad Real.

Objeto con el que recibió el impacto la víctima en la AP-41 en Yuncler (Toledo). Redes sociales

No es la primera vez

Este acto vandálico no es un hecho aislado en Castilla-La Mancha. Hace apenas unas semanas se identificó a otro menor de 16 años por un suceso casi idéntico en la autopista AP-41 a la altura de Yuncler (Toledo) que dejó herido grave a un hombre de 42 años.

La Guardia Civil ha recordado que el lanzamiento de piedras u objetos contra vehículos en marcha es un delito penal que pone en grave peligro la vida de los ocupantes y del resto de usuarios de la carretera.