Detenidos la mujer y el hijo de un hombre de 55 años que ha muerto por un disparo en una vivienda de Albacete

Un hombre de 55 años ha fallecido este domingo tras sufrir una agresión con arma de fuego en una vivienda situada en la plaza Ave María de Albacete capital. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta relación con los hechos: la mujer y el hijo de la víctima. Además, los agentes han incautado el arma utilizada.

Según han informado fuentes de la investigación a la agencia EFE, los dos arrestados son familiares del fallecido. La Policía Nacional ha confirmado a EFE la muerte del hombre, que había sido trasladado en una UVI móvil al Hospital de Albacete.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso a las 04:27 horas de este domingo. Hasta la vivienda se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de los recursos sanitarios que han atendido al herido.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que los dos familiares permanecen detenidos y que los hechos se produjeron en el contexto de una discusión familiar.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la agresión.

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