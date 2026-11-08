Una furgoneta acaba atascada en el Casco de Toledo tras acceder a una zona restringida y golpear una fachada
El vehículo, que no tenía autorización para circular por esta zona, ha dañado la fachada de una vivienda y ha tenido que ser retirado marcha atrás.
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Una furgoneta de alquiler ha quedado atascada en torno a las 16:00 horas de este domingo en el casco histórico de Toledo, junto a la plaza de la Bellota, donde ha causado daños en la fachada de una vivienda tras acceder a una zona por la que no tenía autorización para circular.
Según han confirmado fuentes policiales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el vehículo no contaba con el permiso necesario para transitar por el casco histórico, donde existen restricciones de acceso para determinados vehículos, ni cumplía las condiciones exigidas para circular por esta zona.
La incidencia ha obligado a realizar maniobras para retirar la furgoneta, que finalmente ha tenido que ser sacada marcha atrás hasta conseguir abandonar el lugar.
Fuentes policiales han confirmado que los hechos se saldarán con una denuncia por circular por una zona restringida sin la correspondiente autorización.