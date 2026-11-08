Bajan a 10 los heridos ingresados en Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda, dos de ellos en la UCI

Diez personas permanecen ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha por las heridas sufridas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre.

La cifra ha descendido en una persona respecto al sábado y, del total de pacientes hospitalizados, dos continúan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ambas en el Hospital General Universitario de Toledo.

Según los datos facilitados este domingo por fuentes de la Junta de Comunidades y recogidos por Europa Press y EFE, de los 110 heridos que necesitaron ingreso inicialmente en seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), un centenar ya ha recibido el alta.

De los diez pacientes que continúan hospitalizados, ocho permanecen en camas convencionales y dos en cuidados intensivos. Además, una de las personas que estaba ingresada en el Hospital General Universitario de Ciudad Real ha sido trasladada a Madrid.

El Hospital General Universitario de Toledo concentra actualmente a seis pacientes, dos de ellos en la UCI y cuatro en planta.

Por su parte, el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan mantiene a un herido ingresado en cama convencional, mientras que el Hospital General Universitario de Ciudad Real atiende a otros dos pacientes, también en planta.

Finalmente, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a una persona hospitalizada en cama convencional.

Víctimas mortales

Por otro lado, los restos mortales de 67 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ya han sido entregados a sus familias. Los procedimientos consulares continúan para posibilitar la entrega de los dos cuerpos que permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo.

Según la última información del Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro, el balance provisional se mantiene en 69 víctimas mortales: 40 hombres y 29 mujeres, todos ellos mayores de edad. De las personas fallecidas, 54 eran de nacionalidad española y 15 eran ciudadanos extranjeros.