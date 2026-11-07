Las escaleras mecánicas de Recarero, donde ha ocurrido el accidente. Ángela Pulido Díaz

Dos mujeres caen por las escaleras mecánicas de Recaredo en Toledo y son trasladadas en UVI al hospital

Dos mujeres de 88 y 84 años han tenido que ser hospitalizadas este sábado tras sufrir una caída por las escaleras mecánicas del Paseo de Recaredo de Toledo.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 a la agencia de noticias Efe, ambas han sido trasladadas en una UVI al Hospital Universitario de Toledo.

Hasta el lugar del accidente también se ha desplazado la Policía Local para atender la emergencia.

El suceso ha ocurrido en las escaleras mecánicas que conectan la zona de la muralla, en el entorno del Paseo de Recaredo, con la parte alta de la ciudad, junto a la Diputación Provincial.

Se trata de una infraestructura muy utilizada para salvar el desnivel entre ambos puntos y facilitar los desplazamientos a pie por la capital regional.

Otros dos accidentes en Safont

El accidente de este sábado se produce después de otros dos episodios con personas heridas registrados en abril en los remontes mecánicos de Safont, una infraestructura diferente que conecta la zona de las estaciones de tren y autobuses con el Miradero y el entorno de Zocodover.

El primero tuvo lugar el 14 de abril, cuando una avería en las escaleras provocó la caída de tres personas: dos hombres de 68 y 73 años y una mujer de 71. Los tres fueron trasladados al Hospital Universitario de Toledo.

Cinco días después, el 19 de abril, otras seis personas resultaron heridas leves tras una caída en cadena. En aquella ocasión, el tropiezo de un usuario arrastró al resto del grupo. Los seis afectados, de entre 68 y 75 años, también tuvieron que ser evacuados al hospital.