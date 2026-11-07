Acceso a las Urgencias del centro de salud del Polígono, en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Un menor violento provoca incidentes en el centro de salud del Polígono de Toledo y obliga a intervenir a la Policía

El centro de salud del barrio toledano del Polígono volvió a vivir este viernes un episodio de violencia que atemorizó a trabajadores y pacientes.

Un menor de edad protagonizó varios incidentes en las instalaciones y sus inmediaciones, causó daños en un vehículo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y obligó a solicitar la intervención policial.

Según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los hechos ocurrieron pasadas las 20.00 horas, cuando el joven se subió al techo y al capó de un vehículo que el equipo sanitario utiliza para las visitas domiciliarias.

En medio de gritos con su madre, comenzó también a propinar patadas a varios contenedores de la zona.

Ante su comportamiento, los profesionales cerraron las puertas del centro de salud y avisaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Mantuvo su agresividad

Cuando los agentes llegaron, los sanitarios reabrieron las instalaciones y atendieron al menor, que presentaba heridas en las manos y el rostro como consecuencia de los golpes contra el vehículo y el mobiliario urbano.

La tensión, sin embargo, continuó en el interior del centro. Siempre según la versión de CSIF, el joven, acompañado por sus padres, mantuvo una actitud agresiva, con gritos y patadas a las puertas, pese a la presencia policial.

El sindicato asegura que la situación generó momentos de "mucha tensión" entre los profesionales y los pacientes que se encontraban en ese momento en el centro.

Por ello, insiste en que los sanitarios no pueden desarrollar su trabajo en condiciones de vulnerabilidad y que atender una emergencia nunca debe implicar asumir riesgos para su propia integridad física.

El centro más conflictivo

CSIF también ha denunciado la ausencia del vigilante de seguridad en el momento de los hechos, ya que el trabajador se encontraba cerrando el centro de salud de Buenavista.

Una circunstancia que ha llevado a la organización sindical a reclamar que haya vigilancia permanente en el centro de salud del Polígono, al que considera el "más conflictivo" de toda la red sanitaria del Sescam.

Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 25 agresiones a profesionales sanitarios en este centro, según el Registro de Episodios Conflictivos (REC). Es el que más incidentes de este tipo acumula en Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

El sindicato recuerda que la violencia contra los profesionales sanitarios es "una lacra que la paga toda la sociedad" y reclama medidas para que puedan atender a los pacientes sin miedo a sufrir agresiones.