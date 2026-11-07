Situación del tráfico en la zona, según han registrado las cámaras de la DGT. DGT

Atascos kilométricos en la autovía A-42 en sentido Toledo por un accidente con varios vehículos implicados

Un accidente de tráfico con varios vehículos implicados está provocando este sábado retenciones de más de cinco kilómetros en la autovía A-42 en sentido Toledo.

El siniestro ha ocurrido poco después de las 13.00 horas a la altura de Desguaces La Torre, en el kilómetro 24 de la autovía, todavía en la Comunidad de Madrid, dentro del término municipal de Torrejón de la Calzada.

El choque ha obligado a movilizar al menos dos ambulancias y una dotación de bomberos, además de efectivos de la Guardia Civil, que se han desplazado hasta el lugar para atender la emergencia.

Lugar del accidente. Cedida

Desde el accidente, la circulación permanece muy lenta en este tramo de la autovía, con importantes retenciones que superan los cinco kilómetros en dirección a Toledo.

El siniestro está afectando especialmente a los conductores que circulan desde Madrid hacia la comarca de la Sagra y la capital castellanomanchega.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.