Triple crimen de Las Pedroñeras: piden prisión permanente para el acusado de matar a su expareja y sus 2 hijos

La Audiencia Provincial de Cuenca acogerá desde el martes el juicio por el triple crimen de Las Pedroñeras en junio de 2024. El acusado, de 46 años, se enfrenta a dos penas de prisión permanente revisable y otros 27 años de cárcel por los asesinatos de su exmujer, Ammal de 30 años, y sus dos hijos menores, de cinco y siete años.

La Fiscalía también ha solicitado un año de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena, ya que el acusado incumplió la prohibición judicial que le impedía aproximarse y comunicarse con su esposa.

Asimismo, ha propuesto prohibirle residir o acudir a Las Pedroñeras en un plazo de 37 años.

Sucesión de los hechos

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la relación matrimonial estaba marcada por "episodios de violencia, celos y control" del acusado sobre su esposa, tanto en su vida personal como en los recursos económicos de los que disponía.

El 20 de octubre de 2023, la mujer presentó una denuncia contra su marido después de que este la insultara y agrediera en la calle, golpeándola y tirándola al suelo. El varón fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

La sentencia lo condenó a 16 meses de privación del derecho a tener y portar armas y otros 16 meses de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima y de comunicarse con ella.

Sin embargo, el 28 de junio de 2024, sobre las 5 y las 6 de la madrugada, el acusado entró a la vivienda con un cuchillo y se abalanzó sobre la mujer, a la que le propinó 18 cuchilladas. Después, acabó con la vida de sus dos hijos menores.

Tras cometer el asesinato, el presunto culpable ocultó los cadáveres en una vivienda colindante.

Desaparición

Un familiar de la mujer asesinada denunció la desaparición de Ammal, activándose un protocolo de búsqueda que concluyó con el hallazgo de los cadáveres en el interior de un arcón en un inmueble anexo al domicilio donde residían las víctimas.

En dicha vivienda, donde el varón fue arrestado, también se encontró un cuchillo ensangrentado y varias prendas de ropa con restos de sangre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha expresó que la mujer estaba incluida en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

Según pudo saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, tanto el detenido como las víctimas eran de origen magrebí. Por ello, el Gobierno de España colaboró con la familiar para repatriar los cuerpos de las víctimas a Marruecos.