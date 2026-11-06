Un paciente agrede a un médico y un auxiliar en el área de psiquiatría del Hospital Universitario de Toledo

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha condenado la agresión que un médico especialista del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Toledo sufrió el pasado 27 de octubre y por la que aún permanece de baja laboral.

Desde el sindicato han detallado que en el incidente también resultó herido un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Una situación que, según señalan, además del daño personal y profesional ocasionado, supone una nueva dificultad para un servicio que ya soporta una importante presión asistencial.

En este sentido, han advertido que la violencia contra los profesionales sanitarios también perjudica a los pacientes y agrava la sobrecarga asistencial. Por ello, han trasladado su solidaridad y apoyo a los dos profesionales afectados y han mostrado su reconocimiento a todos los trabajadores sanitarios que día a día desarrollan su profesión en situaciones de especial complejidad.

Prevención

Para el Sindicato Médico las declaraciones institucionales de condena, aunque necesarias, consideran que son insuficientes si no van acompañadas de actuaciones preventivas eficaces.

De esta manera, manifiestan que el SESCAM y la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo tienen la obligación de garantizar la seguridad y la salud de sus profesionales, mediante medidas de protección adaptadas a los riesgos específicos de cada servicio.

Desde el sindicato avanzan que solicitarán formalmente una investigación exhaustiva de lo sucedido, la revisión de las condiciones de seguridad del área de hospitalización de Psiquiatría y la actualización de las evaluaciones de riesgos laborales, incluyendo expresamente el riesgo de agresiones y los riesgos psicosociales.

Además, reclamará información sobre los protocolos de seguridad existentes, las medidas de protección disponibles y la formación preventiva recibida por los profesionales, exigiendo las actuaciones correctoras que resulten necesarias.

Consecuencias en los pacientes

El sindicato lanza un mensaje de atención sobre una realidad que, a su juicio, pasa desapercibida. Así, aseguran que cuando un profesional sanitario es agredido, las consecuencias no afectan únicamente a la víctima, sino también al funcionamiento de los servicios sanitarios y a la atención que reciben los pacientes.

La baja de un especialista en un Servicio de Psiquiatría ya sometido a una elevada presión asistencial obliga, según indican, a reorganizar la actividad, incrementa las cargas de trabajo del resto de profesionales y puede provocar demoras, reprogramaciones o suspensiones de consultas y otras actividades asistenciales.

Esta situación afecta a los pacientes que necesitan continuidad asistencial y una atención especializada adecuada, informan.

Proteger a los profesionales sanitarios es también proteger a los pacientes. No puede garantizarse una asistencia sanitaria segura y de calidad si quienes deben prestarla trabajan expuestos a situaciones de violencia o bajo condiciones de sobrecarga continuada, señalan.

Responsabilidades y soluciones

El Sindicato Médico reclama al SESCAM y a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo que adopten medidas concretas, verificables y eficaces para prevenir nuevas agresiones, reforzar la seguridad de los profesionales y abordar las necesidades del personal del Servicio de Psiquiatría.

La Administración sanitaria debe asumir que la prevención de las agresiones no puede limitarse a reaccionar cuando los hechos ya se han producido. Es imprescindible anticiparse a los riesgos y garantizar entornos laborales seguros.

"Ningún médico ni profesional sanitario debería acudir a su puesto de trabajo con miedo a sufrir una agresión. La violencia nunca puede considerarse parte de nuestro trabajo", aseguran.

Desde CESM-CLM insisten en que la seguridad de los profesionales, unas plantillas adecuadas y unas condiciones laborales dignas son elementos inseparables de una sanidad pública de calidad.