En la imagen, el acusado este martes en la primera sesión del juicio que se celebra con jurado popular. EFE / Manu

El juicio por el crimen machista de Ángela en Albacete revela que fue estrangulada antes del incendio originado en su casa

Ángela, la mujer de 48 años cuyo cadáver apareció en diciembre de 2022 en una vivienda incendiada de Albacete no murió a consecuencia del fuego ni de los golpes que presentaba.

Fue estrangulada y ya había fallecido cuando se produjo el incendio. Así lo ha confirmado este viernes la médica forense que practicó la autopsia durante una nueva sesión del juicio.

El proceso judicial, con jurado popular, se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Albacete contra la pareja sentimental de la víctima, acusado de asesinarla y prender fuego a la vivienda para ocultar el crimen.

La especialista ha determinado que la causa de la muerte fue una "asfixia mecánica por compresión manual del cuello". Es decir, la mujer falleció por estrangulamiento, pese a presentar también importantes lesiones en la cabeza y el rostro, entre ellas una fractura craneal.

Los hechos que se juzgan ocurrieron durante la noche del 9 al 10 de diciembre de 2022 en una vivienda de la calle Virgen del Pilar de Albacete.

Según la tesis de la Fiscalía, P.L.B. golpeó y estranguló presuntamente a su pareja tras una discusión. Posteriormente, habría colocado su cuerpo en el sofá del salón y provocado un incendio para destruir las pruebas.

La forense ha relatado que, durante la primera inspección de la vivienda, encontró el cadáver sobre un sofá parcialmente quemado.

Al retirar el hollín del rostro observó hematomas alrededor de ambos ojos y sangrado por la nariz y uno de los oídos, unas lesiones que le hicieron sospechar que se encontraba ante una muerte violenta, posiblemente homicida. Por ello, trasladó sus sospechas a la Policía Nacional.

La posterior autopsia permitió identificar un traumatismo craneal importante, con una hemorragia interna y una fractura en la región occipital izquierda, compatible con un golpe producido por un objeto contundente sin filo.

Sin embargo, la especialista ha aclarado que estas lesiones no fueron las que acabaron con la vida de la mujer. Pese a la gravedad del traumatismo, ha explicado que podría haberse recuperado de él.

La clave de la investigación estaba en el cuello. Allí, los médicos encontraron hematomas, contusiones y hemorragias compatibles con una fuerte presión ejercida con las manos, que habría provocado la asfixia mortal.

No había inhalado humo

Otro de los aspectos determinantes de la declaración ha sido la ausencia de restos de humo en las vías respiratorias de la víctima.

El examen de los pulmones y del aparato respiratorio permitió comprobar que no había partículas de humo ni hollín en su interior, un indicio que confirma que la mujer ya había fallecido cuando comenzó el incendio.

Los especialistas del servicio de Histopatología del Instituto Nacional de Toxicología, que también han comparecido este viernes, han corroborado esta conclusión y han señalado que las lesiones eran compatibles con una muerte por asfixia.

La médica forense también ha llamado la atención sobre la distribución irregular de las quemaduras en la vivienda, un patrón que, según ha explicado, no se corresponde con el que cabría esperar de un incendio fortuito.

Hasta 45 años de prisión

El juicio comenzó el pasado 3 de noviembre en la Audiencia Provincial de Albacete y está previsto que se prolongue hasta el día 13. El jurado popular está compuesto por siete mujeres y dos hombres.

La Fiscalía solicita para P.L.B. un total de 40 años de prisión: 25 por un delito de asesinato con alevosía y otros 15 por el incendio provocado.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la madre y a la hermana de la víctima, eleva la petición hasta los 45 años de cárcel.

Durante las sesiones anteriores han declarado familiares, vecinos y agentes policiales, que han aportado información sobre las lesiones que presentaba el acusado, sus movimientos durante aquella noche y los indicios encontrados en el domicilio.

El procesado permanece en prisión provisional desde diciembre de 2022 y niega haber cometido el crimen. Su defensa sostiene que abandonó la vivienda después de una discusión, cuando la mujer todavía estaba viva, y solicita su absolución.