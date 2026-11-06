Fallece un trabajador de 39 años atropellado en un parque eólico de Chichilla de Montearagón (Albacete)

Un trabajador de 39 años ha fallecido en la mañana de este viernes al ser atropellado por una motoniveladora en un parque eólico de Chichilla de Montearagón (Albacete).

Este accidente laboral ha tenido lugar a las 8:32 horas en un recinto que se encuentra entre Pozo Cañada y Horna, dentro del término municipal chinchillano, según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al parecer, la motoniveladora se ha desplazado sola por una pendiente y ha arrollado al trabajador.

Hasta el lugar han acudido médico de urgencias, dos ambulancias y un helicóptero medicalizado que no han podido hacer nada por salvar la vida del afectado, que ha fallecido en el acto.

El despliegue lo han completado agentes de la Guardia Civil que se han hecho cargo de la investigación para discernir los detalles del accidente.