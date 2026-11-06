Descienden a 15 los heridos de Urda en hospitales de Castilla-La Mancha y 3 fallecidos faltan por entregar a sus familias

El número de heridos en hospitales de Castilla-La Mancha a causa del accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado 28 de octubre ha descendido a 15, mientras que de las los restos mortales de 66 de las 69 víctimas han sido entregadas a sus familiares.

Según la última actualización de los heridos llevada a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha, se ha producido un descenso en los ingresados en centros hospitalarios de la región por el traslado de cinco afectados a hospitales de la Comunidad de Madrid, donde se mantienen internados otros 18 afectados.

De los 15 heridos en Castilla-La Mancha, solo dos continúan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Toledo.

El hospital toledano concentra la mayoría de los heridos, un total de 9 -siete en cama convencional más los dos de UCI- por el traslado de dos pacientes a Madrid y el paso de UCI a cama convencional de otro.

En Ciudad Real continúan internados cuatro en cama convencional una vez que dos han sido trasladados a Madrid y en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan otro más una vez completada otra evacuación a Madrid.

El balance lo cierra el Hospital de Albacete, con un herido en cama convencional.

Mientras, la Comunidad de Madrid ha informado de que de los 18 heridos que atienden en sus hospitales, dos se encuentran en puestos UCI del Ramón y Cajal, y el Doce de Octubre.

El resto de víctimas se encuentran ingresados en planta de los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, Clínico, Torrejón, Gómez Ulla, Ramón y Cajal, y Puerta de Hierro, según el último balance del Ejecutivo madrileño.

Víctimas mortales

Por otra parte, el Centro Integrado de Datos (CID) ha informado que los restos mortales de 66 de las 69 víctimas mortales ya han sido entregados a sus familias, por lo que quedarían por entregar tres.



El balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. Además, de las 69 identificaciones realizadas, 54 son de personas de nacionalidad española y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros.