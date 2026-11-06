Un coche acaba en las vías del tren de La Roda. Policía Local La Roda

Un coche queda atravesado en las vías del tren en La Roda y obliga a frenar dos convoyes en plena circulación

Tres personas abandonaron un vehículo sobre las vías del tren en La Roda (Albacete) durante la noche del martes al miércoles, después de acceder con él a un paso a nivel pese a que la señalización indicaba que estaba prohibido el paso.

El incidente obligó a detener la circulación ferroviaria en ambos sentidos durante aproximadamente una hora y media y, afortunadamente, no provocó daños personales.

Según han informado fuentes de la Policía Local a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los ocupantes hicieron caso omiso a las señales luminosas y a las barreras del paso a nivel, que funcionaban correctamente y se encontraban bajadas.

El turismo llegó a recorrer varios metros por las vías hasta quedarse inmovilizado y atravesado sobre los raíles, sin posibilidad de continuar la marcha.

Ocupantes a la fuga

Según las mismas fuentes, cuando los agentes de la Policía Local llegaron al lugar, los tres ocupantes ya habían abandonado el vehículo y se habían marchado. Por el momento, la Policía trabaja para averiguar quiénes son y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Las primeras pesquisas apuntan a que los tres individuos, de nacionalidad extranjera, habían estado durante la tarde en varios establecimientos de la localidad. Las fuentes consultadas señalan que podrían encontrarse bajo los efectos del alcohol, aunque no consta que se les realizara ninguna prueba que permita confirmar esta circunstancia.

Coche en las vías del tren cuando venía un tren de frente. Policía Local La Roda

Los agentes también están intentando localizar posibles imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los ocupantes. En cuanto al vehículo, las primeras averiguaciones apuntan a que no había sido sustraído, aunque figura a nombre de una persona que reside en Madrid y a la que, por el momento, no han conseguido localizar. Además, el turismo carecía de seguro obligatorio y no tenía la ITV en vigor.

Dos trenes detenidos

La presencia del coche sobre los raíles obligó a interrumpir el tráfico ferroviario durante alrededor de una hora y media. La incidencia afectó a la circulación en ambos sentidos: un tren que viajaba hacia Madrid pudo advertir la situación y detenerse al observar las luces, mientras que también fue necesario frenar otro convoy que circulaba en dirección a Alicante.

Las fuentes policiales consultadas apuntan que ambos trenes podrían ser de mercancías, aunque no han podido confirmar este extremo.

La Policía Local trasladó también la información a la Guardia Civil para los efectos oportunos y continúa realizando las averiguaciones para identificar a las tres personas que viajaban en el turismo.

La propia Policía Local de La Roda informó de la intervención a través de sus redes sociales, donde calificó el incidente de grave y recordó la importancia de extremar las precauciones en las inmediaciones de los pasos a nivel y respetar siempre la señalización ferroviaria.