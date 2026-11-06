Tienen un accidente con un coche robado y vuelven a sustraer el vehículo a la persona que se paró a auxiliarles

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Cuenca han detenido a tres personas, dos varones y una mujer de entre 24 y 49 años, acusadas de sustraer un vehículo con el que tuvieron un siniestro y volver a robar el automóvil de las personas que les auxiliaron en la carretera. Además, protagonizaron una peligrosa huida de 20 kilómetros tras la cual los guardias civiles pudieron constatar que el conductor no tenía permiso y se encontraba bajo los efectos de las drogas.

Los hechos tuvieron lugar cuando los detenidos circulaban por la autovía A-3 sentido Valencia con el turismo presuntamente sustraído en Madrid y padecieron un siniestro que les impidió continuar la marcha.

Al presenciar el accidente, dos personas que circulaban con su coche por la vía se detuvieron para prestarles auxilio, momento en el que los tres detenidos les sustrajeron el vehículo y huyeron del lugar, según ha informado la Guardia Civil.

Tras recibir la alerta a través del Centro Operativo Complejo (COC), la Benemérita activó un dispositivo de búsqueda por la Autovía del Este para localizar al turismo sustraído, que tras más de 20 kilómetros de persecución fue interceptado en el término municipal de Tarancón (Cuenca)

Allí, los agentes procedieron a la detención de sus tres ocupantes.

A los tres detenidos se les atribuyen presuntos delitos de sustracción de vehículo sin intimidación y de robo o hurto de uso de vehículo.

Drogado y sin carnet

En cuanto a la persona que conducía durante la huida, los investigadores le imputan los delitos de conducción temeraria, conducción bajo los efectos de las drogas y conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca autorización administrativa para ello.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón (Cuenca), en funciones de guardia.