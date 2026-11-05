Intervención de los bomberos en el rescate del niño de 2 años en Toledo. Redes sociales

Susto para unos padres en Toledo al quedarse su hijo de dos años atrapado accidentalmente en su coche

Los bomberos de Toledo rescataron este miércoles a un niño de dos años que se había quedado encerrado en el interior de un vehículo después de que sus padres se dejaran las llaves dentro y las puertas se cerrasen accidentalmente.

El suceso tuvo lugar en torno a las 12:00 horas en las inmediaciones del Puente de San Martín, en Toledo, hasta donde se desplazaron efectivos del servicio de extinción de incendios para intervenir.

Según han explicado fuentes de los bomberos, el rescate fue rápido y sencillo y el pequeño no sufrió ningún daño. La situación no revestía especial gravedad, ya que las temperaturas no eran elevadas en el momento del incidente, aunque el menor permanecía dentro del coche.

Desde el cuerpo de bomberos han señalado que este tipo de situaciones se producen con cierta frecuencia, generalmente cuando las puertas de los vehículos se bloquean accidentalmente con las llaves en el interior.

Finalmente, los efectivos consiguieron acceder al vehículo y liberar al niño sin que se registraran complicaciones.