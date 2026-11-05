Una imagen de los presuntos ladrones durante uno de los asaltos. Guardia Civil

Cae en Toledo una banda que viajaba a Mallorca para saquear chalés: medio millón en joyas y dinero robados

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Toledo que se desplazaba durante los meses de verano a Mallorca para cometer robos con fuerza en el interior de viviendas.

La operación, bautizada como 'Pícaros Bal', se ha saldado con cinco detenidos, cuatro de los cuales han ingresado en prisión por orden judicial.

La fase de explotación de la investigación comenzó el pasado 28 de octubre y se desarrolló con cuatro registros domiciliarios en las localidades toledanas de Yuncos, Yeles y Cedillo del Condado.

En el dispositivo participaron agentes del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de las Illes Balears y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, con el apoyo de los Grupos de Reserva y Seguridad de Sevilla y León y del Servicio Cinológico.

La investigación se inició el pasado mes de junio, después de que los agentes detectaran un importante incremento de robos en viviendas de Santa Ponça y de las urbanizaciones de Sol de Mallorca y Costa d'en Blanes, en el municipio de Calviá, durante los meses de junio, julio y agosto.

El análisis de los asaltos permitió determinar que detrás de ellos estaba un mismo grupo criminal, cuyos integrantes se desplazaban puntualmente desde la Península hasta la isla para perpetrar los robos.

Las armas intervenidas por la Guardia Civil durante los registros. Guardia Civil

Su método consistía en seleccionar previamente las viviendas mediante vigilancias y acceder a ellas forzando puertas y ventanas. Aprovechaban la ausencia de sus moradores, generalmente a última hora de la tarde, para apoderarse de joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor. El botín acumulado supera el medio millón de euros.

Los cinco detenidos, todos ellos de nacionalidad española, contaban además con el apoyo de ciudadanos de origen chileno que, según la Guardia Civil, formarían parte de los conocidos como 'lanzas chilenos', especializados en robos en el interior de domicilios y con antecedentes por hechos similares a nivel internacional.

Armas de fuego y marihuana

Los registros practicados en la provincia de Toledo permitieron localizar cuatro armas de fuego, una plantación interior de marihuana con 1.200 plantas y todo el sistema necesario para su acondicionamiento, así como 2.500 perfumes destinados presuntamente a la venta.

Los agentes también encontraron numerosos objetos de gran valor procedentes de los robos cometidos en Mallorca, algunos de los cuales ya han sido reconocidos por sus legítimos propietarios. Entre el material intervenido figuran prendas de ropa utilizadas durante los asaltos, seis vehículos de alta gama y distintos sistemas de balizamiento.

A los integrantes de la organización se les atribuyen presuntos delitos de robo continuado con fuerza en interior de domicilio, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, falsedad documental, delitos contra la propiedad industrial y pertenencia a grupo criminal.

A prisión

Los cinco arrestados fueron puestos a disposición judicial el pasado 30 de octubre en el Juzgado de Illescas (Toledo). El titular del órgano judicial decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos, a los que considera autores de numerosos robos con fuerza en viviendas de Mallorca.

Hasta el momento, la operación ha permitido esclarecer 18 robos en domicilios. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta atribuir nuevos delitos a los detenidos, tanto por otros asaltos cometidos en distintas zonas de Mallorca como en la Península.