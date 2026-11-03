El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha Juan Antonio Ruiz Molina en una reunión del Cecopi. JCCM

Finaliza la búsqueda de restos biológicos en Urda mientras la Guardia Civil mantiene efectivos en la zona cero

La Guardia Civil ha dado por finalizada este martes la búsqueda de restos biológicos en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que el pasado miércoles se cobró la vida de 69 personas.

El equipo cinológico ha completado durante la mañana la última batida por el lugar del siniestro, realizada por los dos guías caninos que participaban en el dispositivo.

Según ha informado el cuerpo, aunque la búsqueda de restos biológicos ha concluido, todavía permanecen desplegados distintos equipos de la Guardia Civil en la zona cero.

Entre ellos se encuentran efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), drones del Servicio Aéreo, unidades de Seguridad Ciudadana, Caballería y Policía Judicial, que continúan con las actuaciones relacionadas con el accidente y la inspección ocular.

La actualización llega en una jornada en la que también continúa descendiendo el número de personas hospitalizadas. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que quedan 26 heridos ingresados en hospitales de la región, siete de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI) y otros 19 en cama convencional. La cifra de fallecidos permanece en 69, según el Centro Integrado de Datos.

Así lo ha trasladado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) celebrada en el Palacio de Fuensalida.

El Gobierno regional mantiene activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM) en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo.

Por hospitales, el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo concentra a 15 pacientes, cuatro de ellos en la UCI y 11 en cama convencional.

En el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan permanecen ingresadas cuatro personas, todas ellas en planta, mientras que Ciudad Real registra seis hospitalizados, dos en cuidados intensivos y cuatro en planta. Albacete cuenta con un único paciente, que permanece en la UCI.

69 fallecidos, identificados

En cuanto a las labores de identificación, Ruiz Molina ha confirmado que las 69 personas fallecidas en el accidente ya han sido identificadas y que sus familias han recibido la correspondiente notificación. Hasta este martes, se han entregado los cuerpos de 55 víctimas.

Por este motivo, el Centro de Atención a las Familias (CAF), habilitado desde el primer día en la Casa Sacerdotal de Toledo, continuará abierto aunque ya no haya familiares en sus instalaciones.

El recurso seguirá disponible para quienes puedan necesitar asistencia, especialmente teniendo en cuenta que todavía quedan cuerpos pendientes de entrega.

El albergue habilitado en el Castillo de San Servando tampoco cuenta ya con familiares de las víctimas. Durante estos días, ambos dispositivos han ofrecido alojamiento, traslados, avituallamiento y asistencia psicológica a las personas afectadas por la tragedia.

Vagones retirados de las vías

En paralelo a las labores de la Guardia Civil, también continúa el operativo para retirar los trenes accidentados. Según ha explicado el consejero, todos los vagones de los dos convoyes implicados ya han sido retirados de las vías y está previsto que comiencen a ser desplazados fuera del lugar del accidente a lo largo de este martes.

Ruiz Molina ha aprovechado su comparecencia para agradecer la intervención de los más de 1.400 efectivos que han participado en la emergencia bajo la coordinación de la Administración regional.

El consejero ha destacado el trabajo realizado por los distintos servicios de emergencia y ha subrayado que, pese a la magnitud de la catástrofe, su actuación ha permitido que "se hayan salvado vidas".

Asimismo, ha puesto en valor la respuesta solidaria de la ciudadanía durante los días posteriores al accidente. Según los datos de la Consejería de Sanidad, se han realizado alrededor de 7.000 extracciones de sangre para atender las necesidades sanitarias derivadas del siniestro.