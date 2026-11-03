Entregados a sus familias 59 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

El Centro Integrado de Datos (CID) ha informado que ya se han entregado a las familias de 59 cuerpos del total de 69 fallecidos en el trágico accidente ferroviario ocurrido la pasada semana en Urda (Toledo).

Se trata del último dato después de que este lunes se identificara a la totalidad de los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, este mismo martes se han dado por cerradas las labores de búsqueda de otros posibles fallecidos en la zona del siniestro ferroviario. El equipo cinológico ha completado durante la mañana la última batida por el lugar del siniestro, realizada por los dos guías caninos que participaban en el dispositivo.

Las 69 identificaciones realizadas corresponden a 54 personas fallecidas de nacionalidad española, una de Argentina, dos de Australia, una de Canadá, una de República Checa, cuatro de Estados Unidos, una de Francia, dos de Japón, una de México, una de Portugal y una de Túnez.

En concreto, se trata de 40 hombres y 29 mujeres, todos ellos mayores de edad.

56 de las identificaciones se han hecho mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las otras 13 se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Más de 60 profesionales han participado en las autopsias e identificación de los fallecidos, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2) y Cuenca (1), además de dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

También han intervenido ocho técnicos de autopsia y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se han encargado de la realización de las pruebas de ADN post mortem. Y 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha prestado apoyo logístico hasta la finalización de las identificaciones y las notificaciones.

Heridos

En cuanto a los heridos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que quedan 26 heridos ingresados en hospitales de la región, siete de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 19 en cama convencional.

Así lo ha expresado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión matutina del Centro de Coordinación Operativa (CECOP).

El Gobierno regional mantiene activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM) en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo.

Vagones retirados de las vías

Por otro lado, el consejero ha explicado que todos los vagones de los dos convoyes implicados ya han sido retirados de las vías. A lo largo de este martes se han desplazado fuera del lugar del accidente.

Además, el Centro de Atención a las Familias (CAF), habilitado desde el primer día en la Casa Sacerdotal de Toledo, continuará abierto aunque ya no haya familiares en sus instalaciones. El recurso seguirá disponible para quienes puedan necesitar asistencia, especialmente teniendo en cuenta que todavía quedan cuerpos pendientes de entrega.

El albergue habilitado en el Castillo de San Servando tampoco cuenta ya con familiares de las víctimas.

Durante estos días, ambos dispositivos han ofrecido alojamiento, traslados, avituallamiento y asistencia psicológica a las personas afectadas por la tragedia.