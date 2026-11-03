Detenido en Toledo un hombre vinculado a una trama internacional de explotación sexual de menores

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a uno de los 17 arrestados en una operación internacional contra la explotación sexual infantil que se ha desarrollado en 15 países.

La investigación destapó una trama dedicada presuntamente a la producción, intercambio y distribución de fotografías y vídeos de contenido sexual protagonizados por menores, tanto en el entorno familiar de las víctimas como a través de plataformas digitales.

El arresto en la capital castellanomanchega se produjo después de que los investigadores identificaran a un segundo individuo presuntamente relacionado con la distribución de este material.

Los agentes practicaron una entrada y registro en su domicilio, donde intervinieron dispositivos electrónicos para analizar su posible vinculación con los hechos.

La investigación comenzó en julio de 2024, cuando la Policía identificó en Zaragoza a una persona que presuntamente utilizaba a menores de su entorno familiar para elaborar fotografías y vídeos de contenido sexual que posteriormente difundía mediante plataformas digitales.

El análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos en el domicilio de este primer investigado permitió descubrir que habría grabado vídeos de contenido sexual con menores de su entorno familiar para distribuirlos posteriormente.

Además, los agentes constataron que el segundo investigado, detenido en Toledo, habría ofrecido cantidades de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con una menor de edad del entorno familiar del primer arrestado.

Detenidos en nueve países

Las pesquisas, coordinadas por AMERIPOL (Comunidad de Policías de América) y con participación de 15 países, permitieron identificar a otras personas relacionadas con el intercambio y la distribución de material de abuso sexual infantil, del que presuntamente obtenían beneficios económicos.

En total, la operación se ha saldado con 17 detenidos: tres en España, concretamente en Zaragoza, Toledo y Barcelona; dos en Argentina; uno en Bolivia; cuatro en Brasil; dos en Colombia; uno en Guatemala; tres en Perú y uno en República Dominicana.

Durante los registros, los agentes han intervenido 19 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cuatro discos duros y varios dispositivos USB.

Los arrestados están acusados de presuntos delitos de agresión sexual a menores de 16 años, producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, exhibicionismo, prostitución de menores y captación de menores con fines sexuales (child grooming).