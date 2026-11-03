Dispositivo desplegado en la zona cero en el momento del accidente ferroviario de Urda. Ángela Pulido Díaz

Descienden a 26 los heridos hospitalizados por el accidente de Urda en Castilla-La Mancha, siete continúan en la UCI

El número de heridos por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que permanecen ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha ha descendido a 26 este martes 3 de noviembre, tres menos que el día anterior.

De ellos, siete continúan en unidades de cuidados intensivos (UCI), dos menos que el lunes, según los datos facilitados por fuentes del Gobierno regional a las 8.30 horas.

Los pacientes están repartidos entre cuatro centros hospitalarios de la comunidad autónoma: Toledo, Alcázar de San Juan, Ciudad Real y Albacete. Desde el accidente, ocurrido el miércoles 28 de octubre, se han registrado 84 altas de las 110 personas que tuvieron que ser hospitalizadas inicialmente en seis centros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

El Hospital General Universitario de Toledo concentra el mayor número de afectados, con 15 pacientes ingresados, dos menos que el lunes. Cuatro de ellos permanecen en la UCI, mientras que los otros once se encuentran en planta.

Por su parte, el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) atiende a cuatro heridos, todos ellos en cama convencional. El único paciente que permanecía en cuidados intensivos en este centro ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real continúan ingresadas seis personas, cuatro en planta y dos en la UCI. Por último, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a un paciente en cuidados intensivos.

Hospitales de Madrid

Once heridos en el accidente ferroviario continúan ingresados en hospitales madrileños y dos de ellos permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según el último balance del Gobierno regional.

De esta forma, los dos afectados que siguen en cuidados intensivos se encuentran en la Fundación Jiménez Díaz y en el Hospital Ramón y Cajal.

Por su lado, sube a nueve el número de hospitalizados en planta sobre los ocho que había este domingo, al sumarse un paciente en el Hospital Gómez Ulla.

En concreto, se encuentran ingresados en los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, La Princesa, 12 octubre (dos), Fundación Jiménez Díaz, Clínico, Torrejón y Gómez Ulla.

84 altas desde el accidente

La evolución de los ingresos refleja un descenso progresivo del número de personas que necesitan atención hospitalaria tras el siniestro. De los 110 afectados que fueron ingresados inicialmente en seis hospitales del Sescam, 84 han recibido ya el alta médica.

El balance de este martes sitúa en 26 el número de heridos que siguen hospitalizados en Castilla-La Mancha, de los que siete necesitan atención en unidades de cuidados intensivos y 19 permanecen en camas convencionales.

El accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre, dejó un balance provisional de 69 fallecidos. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha completado ya la identificación de todas las víctimas mortales, según los datos comunicados por el Centro Integrado de Datos (CID).