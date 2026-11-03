Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realizando las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN. Guardia Civil

Completada la identificación de las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda: 55 ya están a disposición de sus familiares

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

De esta forma, se ha completado la identificación de todas las víctimas mortales del siniestro, cuyo balance provisional continúa situado en 69 fallecidos.

Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. Por nacionalidad, 54 eran españolas y las otras 15 eran extranjeras. Entre estas últimas se encuentran cuatro ciudadanos estadounidenses, dos australianos, dos japoneses, un argentino, un canadiense, un checo, un francés, un mexicano, un portugués y un tunecino.

La totalidad de las identificaciones ha sido comunicada ya a las familias de las víctimas. En el caso de los ciudadanos extranjeros, la información también ha sido trasladada a las correspondientes oficinas consulares.

Manera de identificación

El Centro Integrado de Datos se constituyó tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples y es el órgano facultado para facilitar públicamente las cifras oficiales del siniestro una vez han sido contrastadas.

De las 69 personas identificadas, 56 han sido reconocidas mediante huella dactilar, un trabajo realizado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las otras 13 identificaciones se han llevado a cabo mediante análisis de ADN, realizados por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El procedimiento seguido por los equipos forenses establece que la identificación de una persona fallecida no se incorpora a la estadística oficial hasta que la familia ha sido informada de manera fehaciente. Así, una vez que los especialistas lograban determinar la identidad de una víctima, el siguiente paso era realizar la notificación personal y presencial a sus familiares. Solo después de completar este trámite se comunicaba oficialmente la identificación.

De las 69 personas fallecidas, 55 ya están a disposición de sus familiares, según el último balance facilitado por el CID.

Las labores de identificación se han desarrollado de manera continuada desde el pasado miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, donde se ha desplegado un amplio dispositivo para realizar las autopsias, recoger muestras y completar las comprobaciones necesarias para determinar la identidad de todas las víctimas.

Amplio dispositivo

En total, más de 60 profesionales han participado en Toledo durante estos días en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos.

El dispositivo ha contado con médicos forenses procedentes de diferentes institutos de medicina legal. En concreto, han participado 12 profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, cuatro de Ciudad Real, dos de Cáceres y uno de Cuenca, además de dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

A ellos se han sumado ocho técnicos de autopsia, tres de Toledo, dos de Albacete, dos de Cáceres y uno de Guadalajara, que han intervenido en los trabajos desarrollados durante estos seis días.

El Instituto Nacional de Toxicología ha aportado también nueve profesionales, encargados específicamente de realizar las pruebas de ADN post mortem necesarias para completar aquellas identificaciones que no pudieron efectuarse mediante otros procedimientos.

Por su parte, la Guardia Civil ha movilizado a 27 agentes pertenecientes al Servicio de Criminalística y a la Policía Judicial. Los especialistas han participado tanto en las identificaciones mediante huella dactilar como en el análisis de las muestras de ADN de los familiares que habían denunciado las desapariciones.

El trabajo conjunto de los distintos equipos ha permitido completar las 69 identificaciones, que el Centro Integrado de Datos asegura que se han realizado con el "mayor rigor y celeridad posibles".

Apoyo a las familias

Junto al trabajo estrictamente forense, el dispositivo ha incluido también un servicio específico de acompañamiento psicológico a los familiares de las víctimas.

Este equipo ha estado formado por tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y una psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

Su labor se ha desarrollado en paralelo a las tareas de identificación y a las comunicaciones oficiales a las familias, en un contexto marcado por la incertidumbre de los familiares que esperaban conocer el paradero de sus allegados.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha formado parte del dispositivo desplegado durante estos días. Según el CID, su apoyo logístico ha sido esencial para las actuaciones desarrolladas por los institutos de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real.

Los efectivos de la UME han proporcionado las capacidades y los medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos, así como el desarrollo de las labores de identificación y de asistencia médico-forense. Este apoyo se ha mantenido hasta la finalización de las identificaciones y de las correspondientes notificaciones a las familias.