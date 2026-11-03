Ana ha encontrado un refugio en la Casa Sacerdotal de Toledo tras perder a su hermano en Urda: "Estamos aquí en el cielo"

Ana Benítez lleva desde el pasado miércoles en Toledo, lejos de su casa en Sevilla y de buena parte de su familia, esperando poder regresar con los restos de su hermano David Benítez Domínguez, una de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

David tenía 38 años, estaba casado y era padre de dos niños pequeños, de uno y dos años. Seis días después del siniestro, su familia todavía esperaba poder trasladarlo a Sevilla para darle sepultura y comenzar el duelo en su hogar.

La hermana del fallecido ha contado su situación en una entrevista en 'Espejo Público', el programa de Antena 3 presentado por Susanna Griso, donde ha querido poner en valor especialmente la acogida que están recibiendo en la Casa Sacerdotal de Toledo. Sus palabras han sido de agradecimiento hacia la Iglesia y todas las personas que les están acompañando durante estos días.

Menuda lección de FÉ ✝️ https://t.co/7POW4LAyqE — ᴍᴀᴄᴀʀᴇɴᴀ ᴘᴜᴇɴᴛᴇꜱ (@maca_puentes) November 2, 2026

"No tenemos vida para agradecerles todo lo que nosotros estamos recibiendo aquí. No es normal la atención, no son normales los servicios", ha explicado Ana, que ha reconocido que tanto ella como su familia se sienten especialmente arropados. "Estamos aquí en el cielo con estas personas", ha añadido.

"Duelo en suspenso"

Sin embargo, la espera empieza a pesar. "Estamos empezando a desesperar un poco porque lo que queremos es llevarnos ya a mi hermano y empezar esa nueva realidad. Necesitamos de verdad podérnoslo llevar, que él descanse y descansar nosotros también", ha reconocido.

La familia llegó a Toledo el mismo miércoles del accidente y durante los primeros días mantuvo la esperanza de que David pudiera encontrarse en algún hospital. Ana ha explicado que vivieron lo que se conoce como un "duelo en suspenso", agarrándose a la posibilidad de que todavía no se hubiera confirmado su fallecimiento. Cuando recibieron la noticia, pudieron comenzar a asumir la pérdida, aunque ahora necesitan dar el siguiente paso.

"Necesitamos poder pasar este duelo en casa, en familia. Somos de Sevilla, estamos fuera de casa y tenemos mucha gente que tiene ganas de abrazarnos y de compartir con nosotros", ha relatado.

Ana ha querido dejar claro que su intervención no pretende ser una queja contra los profesionales que están trabajando en las labores de identificación y recuperación de los fallecidos. Al contrario, ha insistido en que conoce el esfuerzo que están realizando los equipos desplegados en el lugar del accidente, el Instituto de Medicina Legal y los hospitales.

"Solamente tengo palabras de agradecimiento para todo lo que estamos recibiendo aquí, de servicios, de atenciones, incluso de las personas que están trabajando para que esto sea lo más rápido posible", ha asegurado.

No obstante, también ha reconocido que considera que faltan recursos humanos para afrontar una situación de estas características. "Yo sé que están trabajando para que esto sea lo más rápido posible, pero también sé que faltan manos y por eso nosotros seguimos aquí", ha señalado.

Fe para sostener a la familia

Durante la entrevista, Ana también ha hablado del papel que está desempeñando la fe para afrontar la muerte de su hermano. Ella misma reconoce que necesita encontrar fuerzas para sostener a sus padres, a la mujer de David y a los dos hijos pequeños que ha dejado.

"Me necesita la mujer de mi hermano, que tiene dos niños en el mundo que son dos tesoros a los que hay que cuidar. Se merecen crecer con alegría y con amor", ha explicado. Su deseo es que ambos puedan convertir en vida todo lo que su padre les ha dejado.

También ha tenido palabras para sus padres, que necesitan encontrar motivos para seguir adelante pese a la pérdida. "Solamente le pido a Dios que me dé las fuerzas de, a partir de ahora, vivir al servicio de ellos, atenderlos en sus necesidades y estar incluso sin que me lo pidan", ha expresado.

La fe también le ha servido de consuelo en una fecha especialmente complicada. El lunes 2 de noviembre era su cumpleaños y, según ha contado, si se hubieran cumplido los primeros plazos que manejaban, habría tenido que enterrar a su hermano precisamente ese día.

"Yo sé que es mi hermano el que nos ha querido, yo sé que es mi hermano el que está retrasando esto para que no sea el día de mi cumpleaños el que yo lo esté enterrando", ha relatado.

Casa Sacerdotal de Toledo

Una de las partes más destacadas de su testimonio ha sido el reconocimiento a la labor de la Iglesia y de las personas que han acogido a las familias de las víctimas en Toledo. Ana ha comparado la atención que están recibiendo con otros dispositivos habilitados tras accidentes, en los que los familiares han tenido que permanecer en carpas o pabellones.

"Nosotros estamos aquí en el cielo con estas personas", ha insistido. También ha contado que una de las personas que les acompaña durante estos días es una tía suya, monja de clausura, a la que fue a recoger a Córdoba para que pudiera estar junto a ellos. "Sabemos que todo es gracias a la Iglesia y a la intercesión de Dios que lo está haciendo posible", ha afirmado.

Antes de terminar, Ana ha querido recordar a David y la persona que era. Lo ha descrito como alguien con "el corazón más grande" de su familia, que deja dos hijos pequeños y una vida que, según ha explicado, acababa de encontrar cierta estabilidad después de años de cambios.

"Estaba hecho para algo mucho más grande que este mundo injusto y egoísta", ha dicho. Ahora, su familia quiere continuar adelante y multiplicar todo lo que él les ha dejado.