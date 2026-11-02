Núñez tras el accidente de Urda: no hay "ningún dirigente del PSOE" que aporte "gestión, coherencia, rigor y trabajo"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aprovechado la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido para reclamar explicaciones al Gobierno por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y cuestionar su capacidad de gestión.

Tras una tragedia que ha dejado 69 víctimas mortales, el dirigente regional ha defendido que España necesita "gestión, coherencia, rigor y trabajo", cualidades que, a su juicio, "ya no lo puede aportar ningún dirigente del Partido Socialista".

Núñez ha realizado estas declaraciones este lunes a la entrada de la reunión de la dirección nacional del PP, donde ha reclamado la apertura de una investigación gubernamental que discurra en paralelo a la judicial.

"España tiene derecho a saber la verdad. Creo que iniciar una investigación gubernamental es absolutamente fundamental en paralelo a la investigación judicial", ha afirmado.

El líder de los populares castellanomanchegos ha recordado el impacto de la tragedia en la comunidad autónoma y ha trasladado su solidaridad a las víctimas y a sus familias.

"España está tremendamente dolida, Castilla-La Mancha está especialmente dolida", ha señalado antes de expresar su cariño a quienes todavía tienen familiares ingresados en hospitales o no han podido identificar a sus seres queridos fallecidos.

Espera "muy poco" de Puente

Preguntado por la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, prevista para este martes en la Diputación Permanente del Congreso, Núñez ha reconocido que sus expectativas son escasas.

"La verdad es que espero muy poco mañana de Óscar Puente. Creo que ha quedado demostrada su incapacidad de gestión", ha manifestado.

El presidente del PP regional ha insistido en que los responsables políticos deben abandonar el "relato" y centrarse en resolver los problemas que afectan a los ciudadanos. En su intervención, ha criticado una forma de hacer política basada, según sus palabras, en los anuncios y los titulares, sin una gestión efectiva detrás.

"Ya está bien de esa política del anuncio, ya está bien de esa política del relato, ya está bien de esa política del titular en la que vemos que detrás no hay nada", ha afirmado.

Núñez ha cerrado su intervención reivindicando las cualidades que considera necesarias para afrontar la situación política y las responsabilidades de gobierno. "Hace falta gestión, hace falta coherencia, rigor, trabajo y eso ya no lo puede aportar ningún dirigente del PSOE", ha concluido.